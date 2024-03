Yas: Nada é maior em Lucas que vontade de ser aceito por famosos do BBB 24

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, saiu em defesa do marido no conflito que ele teve com Davi Brito no BBB 24 (Globo). Em entrevista ao jornal O Globo, ela deu razão ao companheiro e ressaltou que, embora tenha reagido contra Davi, Lucas não iniciou nenhuma das confusões que teve com o baiano.

Yas Fiorelo, apresentador do Splash Show, pensa que a antipatia de Lucas por Davi se deve, antes de tudo, à devoção cega do professor pelas famosas Yasmin Brunet e Wanessa Camargo dentro do jogo. "Não se consegue ver nada nele além de uma vontade muito grande de ser aceito por famosos. Ele não questiona Yasmin, Wanessa e cia. e também não se questiona, não faz uma reflexão sobre o porquê de ter esses comportamentos. A caminha dele no programa é muito esquisita."