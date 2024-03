Wanessa pede desculpas para Fernanda após treta com Alane: 'Senti na pele'

Wanessa conversou com Fernanda no BBB 24 (Globo) e pediu desculpas para a sister após seu desentendimento com Alane.

O que aconteceu

No papo com Fernanda, Wanessa falou sobre a treta com Alane: "Ontem eu senti na pele a distorção das coisas. Só que a minha sorte, não sei se foi sorte, foi que percebi na hora."