Namorada de Davi revela motivo para ele não conhecer Deborah Secco; veja

A namorada do brother confessa que apresentou o reality a ele: "Eu ligava a TV para assistir ao BBB enquanto preparávamos as coisas da barraca, um dia ele se interessou e eu fui falando como era o programa. Cheguei a comentar sobre alguns participantes, mas nunca fui de acompanhar os artistas e/ou apresentar".

Ela conta que está conhecendo outros famosos por causa da irmã: "Eu quase não falo porque tirando os antigos eu praticamente não conheço. A minha irmã quem está me apresentando, e aos poucos estou conhecendo e seguindo pelo meu Instagram".

Mani revela pedido para Davi antes de entrar no BBB: "Lembro de duas pessoas que falei com ele que eu gostaria de conhecer: Serginho Groisman e Rita Batista (mas ele não conhece). Este foi o meu pedido: se você for à Globo e me levar, eu quero conhecer esses dois".

