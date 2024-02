Luiza Brunet sobre Rodriguinho: 'Não tenho nenhuma intenção de conversar'

Luiza Brunet diz que não tem motivo para conversar com Rodriguinho após falas polêmicas sobre Yasmin no BBB 24 (Globo). A famosa acha que ele deve se esclarecer para a filha quando ela também sair do confinamento.

O que aconteceu

Luiza Brunet revela que não pretende confrontar Rodriguinho após falas sobre Yasmin. "Não tenho nenhuma intenção de conversar, até porque nem conheço ele. É uma pessoa que não faz parte do meu convívio. Não tem nenhum motivo que me levaria a falar com ele. Acho que ele tem que conversar com a Yasmin. Se ele continuar negando o que fez, aí sim pretendo talvez conversar com alguém que possa me direcionar para algo possível de se fazer. Porque violência deve ser tratada como violência. Se a pessoa que violou não reconhece isso, para mim, já passa a ser um crime", declarou em entrevista ao Play do Globo.