'As Five' exaltam prazer feminino em última temporada: 'Sexo é natural'

"Sexo é natural"

"As Five" normaliza o tema, frequentemente tratado como algo proibido. "Na minha adolescência, eu não tinha muito espaço para conversar sobre isso. Não falava com as minhas amigas, porque não me sentia confortável. Não existia um programa como 'Malhação' ou 'As Five', que trouxesse esse tipo de assunto", diz Gabriela Medvedovski, que vive a personagem Keyla.

'As Five' vem para normalizar esse tipo de assunto, mostrar que é importantíssimo a gente falar sobre o prazer feminino. Tirar isso do lugar do tabu torna as coisas mais naturais. E é natural, né? Sexo é uma coisa super natural.

Gabriela Medvedovski

Trama ajudou Ana Hikari, que vive Tina, a aceitar sua sexualidade. "Cresci assistindo programas completamente heteronormativos. Eu não conseguia me sentir à vontade com a minha sexualidade, principalmente em relação a estar com homens e a minha bissexualidade. Tratar desses assuntos de maneira tão naturalizada na nossa série é um avanço gigante. Faz com que a gente se sinta muito mais confortável de ser quem somos."

"Fundo do poço"

Ana Hikari como Tina na terceira temporada de 'As Five' (Globoplay) Imagem: Mauricio Fidalgo

Um dos temas centrais da nova temporada é o alcoolismo enfrentado pela personagem de Hikari. "Tina vai até o fundo do poço, se colocando realmente em risco. Isso vai fazer com que ela entenda que essa é uma questão importante e delicada, que ela precisa buscar ajuda profissional e das amigas para poder passar por isso."