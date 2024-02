Ana Hikari vive luta contra alcoolismo em despedida de 'As Five': 'Difícil'

Por causa de Glauber, Tina decide frequentar reuniões de Alcoólicos Anônimos, mesmo sem levar muito a sério inicialmente. Em meio a conflitos internos, ela acaba não conseguindo se dedicar à casa de show fundada com Keyla (Gabriela Medvedovski). Demora a reconhecer sua compulsão, até passar por um episódio de alto risco para sua vida.

Foi muito emocionante e empolgante de gravar. Gosto de trabalhar essas cenas, porque cada uma é uma descoberta de processo para me colocar na emoção que a personagem e a cena pedem. Eu uso muita música para me ajudar. Tenho uma playlist da Tina com músicas que me colocam em sensações específicas para estar em cena. E com o Elzio Vieira foi uma parceria incrível. A gente se aquecia juntos, correndo, cantando, pulando, passando o texto em voz alta, até entrar no estado de jogo e conexão para gravar. Foi um presente.

Ana Hikari

Graduada em artes cênicas pela USP (Universidade de São Paulo), Ana Hikari diz que estudou sobre alcoolismo para a nova etapa da personagem — que interpreta "Malhação - Viva a Diferença", em 2017. "Conversei com um diretor de um CAPS AD pra entender as especificidades dessa questão... Frequentei também encontros de Narcóticos Anônimos para entender os fundamentos dos grupos, entender o sentimento das pessoas ali, a abordagem e a sensação de estar lá com outras pessoas."

Meu objetivo principal foi humanizar essa personagem para trazer um ponto de vista que às vezes não é contado sobre dependência química. É um lugar muito complexo e difícil tanto pra quem passa quanto para quem está em volta, tentando auxiliar. Eu espero que isso faça as pessoas refletirem.

Ana Hikari

Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedovski) e Benê (Daphne Bazaski) em terceira temporada de 'As Five' Imagem: Mauricio Fidalgo

"Família é Tudo"

Além de "As Five", Ana Hikari se prepara fazer uma vilã em "Família é Tudo", novela das 7 que estreia no dia 4 de março. "A Mila é uma vilã bem complexa, uma mulher decidida, obstinada, sensual, com muito objetivo na vida. Ela trabalha na Mancini Music como braço direito do Hans (Raphael Logam) e tem uma relação com ele. Hans não assume o namoro com a Mila, algo que ela deseja muito"