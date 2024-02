Davi opina sobre Wanessa e Yasmin no BBB 24: 'Duas cobras'

Davi, então, afirmou que Wanessa é "falsa": "Quando recebi 9 votos e ela votou em mim, eu ganhei o Bate e Volta e ela foi a primeira a vir me abraçar."

Alane discordou do colega: "Não acho que ela seja falsa. Ela tem medo do julgamento lá de fora e fica em cima do muro. Acho que ela tem um coração bom. Pode não gostar de você, mas viu que você voltou do Paredão."

O motorista de aplicativo manteve o seu posicionamento: "Ela e a Yasmin são duas cobras. Hoje te abraçam, amanhã te apunhalam."

O brother seguiu reclamando da dupla de Camarotes e afirmou que o momento de elas irem ao Paredão vai chegar: "A Yasmin não faz nada na casa. Não lava um prato, não lava um banheiro... Não faz p*rra nenhuma! Se tiver que colocar alguém como inútil aqui, vai ser ela."