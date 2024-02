Yasmin alerta Wanessa sobre brother: 'Não é tão legal assim'

A modelo ainda deu o exemplo da recente discussão que teve com Alane: "É o mesmo negócio da bonitona lá [Alane] poder vir para mim e falar um monte, e eu no papel de errada sempre. Isso é uma incoerência, você tem que ver quem está errado independentemente do time."

A sister seguiu com seu raciocínio: "Foi o que a Pitel falou. Ele faz um jogo que é: coloca no Paredão e pede desculpas. P*rra, é muito confortável! Assume, p*rra! Não fica se desculpando por tudo."

Acho muito errado! O Davi pode fazer tudo? Por que ele [Matteus] passa a mão na cabeça dele? Ele não é tão legal assim, sinceramente. Gosto de gente verdadeira, que erra, caga e você vê que tem verdade. Ali é muito medo de se f*der, de ir para o Paredão e se ferrar lá fora. Yasmin sobre Matteus

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER