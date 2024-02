Wanessa diz que quer se aproximar de sister no BBB 24

Em conversa com Yasmin durante a festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo), Wanessa confessou o desejo de se aproximar de Giovanna no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Wanessa relembrou a recente treta entre ela, Yasmin e Alane: "Vou te falar... Quero me aproximar da Giovanna. Eu disse para ela: 'Você cresceu muito no jogo, na minha percepção de jogo'."