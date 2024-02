Boninho confirma ele e Tadeu Schmidt por mais 3 anos no BBB

Boninho confirmou a presença de Tadeu Schmidt até 2027 no BBB (Globo).

O que aconteceu

O anúncio foi dado na tarde de quinta (27), em uma foto com parte do time do reality global. Incluindo Tadeu e Dourado, diretor da atração.