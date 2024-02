Fernanda diz que Wanessa deixou de ser planta: 'Ganhou muito meu respeito'

Fernanda confessou para Michel e Pitel hoje (29) que mudou sua opinião sobre Wanessa e Yasmin após a "discussão generalizada" no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, Fernanda disse que se surpreendeu com algumas sisters ontem. A confeiteira disse que Giovanna finalmente apareceu no jogo, e Wanessa e Yasmin deixaram de ser "plantas".