Além de Secco e Tata: famosos que entraram na casa do BBB e você não lembra

Ana Maria Braga

Hoje em dia, Ana Maria tem a oportunidade de tomar café da manhã com os eliminados do reality show. Mas lá no BBB 14, a apresentadora decidiu ir pessoalmente com seu famoso "Acorda, menina" para despertar os brothers. A animação deles foi tão grande ao ver a loira que o participante Cássio Lanes criou uma música em homenagem à apresentadora.

Ana Maria Braga fez uma participação especial no BBB 14 Imagem: Reprodução/TV Globo

Angélica

Durante o BBB 4, Angélica visitou os participantes durante a extinta Prova da Comida. Com ela também estavam Nando Reis, Elke Maravilha e Eri Johnson, que fizeram uma roda de música. Claro que todos cantaram o clássico "Vou de Táxi".

Paulo Gustavo

No BBB 20, a primeira edição em que os participantes foram divididos em Pipoca e Camarote, o eterno Paulo Gustavo fez uma visita na segunda semana de confinamento para divulgar o filme "Minha Mãe é Uma Peça 3". No ano anterior, ele também esteve na casa com Mônica Martelli para promover o longa "Minha Vida em Marte".