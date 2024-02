NY, pandemia e filmes: por que Thaila Ayala ficou 10 anos longe das novelas

Dez anos após atuar em "Sangue Bom", Thaila Ayala volta às novelas. Em "Família é Tudo", próxima novela das 7, ela será Elisa, uma mulher que não esconde os prazeres da vida — algo que é sustentado por seu affair Júpiter (Thiago Martins) até ele passar por uma gigantesca crise familiar com o sumiço de sua avó.

Pois é. Dez anos depois, eu estou de volta às telinhas. Estou muito ansiosa e muito feliz com a personagem. As pessoas vão falar: ela é boazinha ou ela é vilã? Eu digo que ela é mais que isso. Ou vocês vão amar, ou vão odiar. Espero que seja uma mistura de amor e ódio. Me divertindo muito. Tenho crise de risos com meu parceiro, Thiago. E trabalhando...

Thaila Ayala a Splash

Por que Thaila ficou tanto tempo longe das novelas? "Eu acabei 'Sangue Bom' e fui morar em Nova York, depois fui para Los Angeles, onde fiquei quase cinco anos. Na volta, teve pandemia... Fiz filme, série, trabalhei bastante esse tempo todo. Agora rolou o convite na hora certa."