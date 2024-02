BBB 24: Kerline responde 'disque reclamações' sobre Rodriguinho

Ker? Reclama! Em um quadro de humor que foi ao ar na tarde de hoje (28), Kerline, ex-BBB e apresentadora do UOL, surgiu respondendo a algumas reclamações sobre o BBB 24 (Globo) e a participação de Rodriguinho no reality.

No vídeo, Kerline brincou sobre a "passada de pano" da Globo sobre Rodriguinho, a rivalidade dele com Davi e até o participante Lucas "Buda", que "acha que é camarote".