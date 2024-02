Leidy se confunde com música e comete gafe: 'É o pai da Wanessa, né?'

Leidy se confundiu com a música do despertador no BBB 24 (Globo). A sister achou que a canção era de Zezé Di Camargo.

O que aconteceu

Leidy cometeu uma gafe ao sugerir quem cantava a música. Os brothers foram acordados com "Evidências" e ela disparou: "É o pai da Wanessa, né?".