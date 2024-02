Falando sozinho, MC Bin Laden desabafa: 'O jogo, para mim, acabou'

MC Bin Laden não escondeu seu incômodo com os rumos do jogo no BBB 24 (Globo). O famoso pontuou que não fará mais estratégias.

O que aconteceu

Após sinalizar que o jogo havia começado por escapar do Paredão, MC Bin Laden recalculou a rota pós-Sincerão: "O jogo, para mim, acabou. Perdi todo o clima".