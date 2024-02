Fernanda sobre brother: 'Acho que se arrependeu da postura de ontem'

Fernanda opina que Davi pode ter se arrependido de ter um embate com Rodriguinho no Sincerão do BBB 24 (Globo). Na dinâmica, chamou o músico de "péssimo jogador".

O que aconteceu

Para Fernanda, Davi se arrependeu de seu embate no Sincerão: "Acho que ele se arrependeu da postura de ontem e está lá fazendo as coisas. É difícil entender ele. Fez um bolo também na madrugada".