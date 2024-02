Thiaguinho faz homenagem a Rodriguinho: 'Irmão que a vida me deu'

Thiaguinho homenageou Rodriguinho, que está no BBB 24 (Globo) e faz aniversário nesta terça-feira (27). O ex-integrante de Os Travessos completou 46 anos.

O que aconteceu

Thiaguinho celebrou o aniversário de Rodriguinho. "E hoje é dia de comemorar a vida desse irmão que a vida me deu... São 21 anos de amizade. Muitas histórias boas, difíceis também. Risadas, choros. E muita música boa", começou no story do Instagram.