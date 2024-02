Namorada de Davi posta vídeo e fãs apontam deboche: 'Humor inteligente'

Mani, namorada de Davi, fez um post de "parabéns" para o participante, que segue no BBB 24 (Globo). No entanto, alguns fãs indicaram deboche por Rodriguinho celebrar o aniversário nesta terça-feira (27).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mani postou um vídeo cantando "parabéns" para Davi. A namorada do participante fez a postagem no Instagram no aniversário de Rodriguinho, um dos maiores rivais do baiano na casa.