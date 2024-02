BBB 24: Buda diz que Davi confundiu seu cabelo com peruca do Monstro

Lucas Henrique (Buda) disse que Davi achou que seu cabelo fizesse parte da fantasia do Castigo do Monstro no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Lucas conversava com MC Bin Laden e Rodriguinho na academia, quando mostrou o cabelo desgrenhado devido ao chapéu da fantasia. Ele contou que Davi chegou a acreditar que fosse uma peruca.