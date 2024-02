Davi aconselha Beatriz sobre indicar Rodriguinho ao Paredão: 'Boa tacada'

Davi aproveitou a festa do BBB 24 (Globo) para se reunir com aliados no Quarto do Líder. Ela chegou a usar um card para ouvir uma conversa entre Fernanda e Pitel na madrugada deste domingo (25).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ela estava acompanhada de Alane e Davi quando usou o benefício do Quarto do Líder para ouvir a conversa. Fernanda e Pitel não falaram coisas muito relevantes, e estavam conversando sobre estalecas.