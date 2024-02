Ator de 'Capitã Marvel' e 'Star Trek', Kenneth Mitchell morre aos 49 anos

A causa da morte foi Esclerose Lateral Amiotrófica. De acordo com os familiares, o ator enfrentava a doença há cinco anos e meio.

Apesar das dificuldades, a família de Mitchell disse que o ator nunca perdeu as esperanças. "Ele conseguiu superar cada obstáculo com graça e comprometimento, para viver uma vida plena e alegre em cada momento. Ele viveu pelos princípios de que cada dia é uma dádiva e que nunca caminhamos sozinho", diz o comunicado.

Mitchell teve papéis marcantes na carreira. Ele viveu Joseph Danvers, pai de Carol Danvers (Brie Larson) em Capitã Marvel, além de interpretar três personagens diferentes em "Star Trek: Discovery".

O ator era mais conhecido por seus trabalhos em séries de TV. Ele atuou em títulos como "See", "The Old Man", "Jericho" e "Nancy Drew".