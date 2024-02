Leidy Elin ganha o Poder Coringa no BBB 24; veja qual é a vantagem no jogo

Os brothers foram despertados pela produção por volta das 09h da manhã para participar da dinâmica. Antes de dar seus respectivos lances para arrematar o Poder, eles participaram de um jogo de sorte em que poderiam ganhar ou perder mais estalecas.

Antes de Leidy, Matteus havia dado o maior lance, com 2500 estalecas. Pitel também estava no páreo, e chegou a dar um lance de 2240.

Leidy, no entanto, resolveu dar todas as estalecas que tinha. A sister depositou 2760 no leilão do Poder e acabou ganhando.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Michel Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução

