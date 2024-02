Cunhã, Égua e Pavulagem: O que significam os termos usados no BBB 24

Calabreso: expressão que marcou a briga entre Davi e Lucas, é um bordão do humorista Toninho Tornado usado como "jeito carinhoso de citar quem participa de suas pegadinhas".

Cunhã: é uma referência à personagem 'cunhã-poranga' do Boi Garantido no Festival de Parintins — quem Isabelle já interpretou.

Curumim: rapaz jovem; forma como Isabelle costuma tratar Davi.

Égua: outra expressão usada por Isabelle como uma interjeição, no início das frases. Pode ser usada para expressar surpresa, raiva, admiração ou outras emoções.

Estalecas: a moeda fictícia do BBB, usada pelos participantes para comprar a comida no mercado. Os brothers podem ganhar estalecas em dinâmicas (como publicar fotos no feed da casa com o celular do BBB) ou perdê-las caso não respeitem algumas regras (como esquecer de usar o microfone ou não gravar o Raio-X). Não tem valor real fora do programa.

Fadas: grupo formado por Alane, Beatriz e a já eliminada Deniziane. Também são "agregados" Matteus e Leidy Elin.