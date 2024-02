Planeta dos Macacos: Entenda final do filme e compare com a versão original

Eles conseguem fugir das garras do vilão Doutor Zaius e na fuga descobrem a Estátua da Liberdade caída na praia. Eles percebem então que nunca deixaram a Terra, mas na verdade, foram para uma versão dela do futuro.

Planeta dos Macacos 1968 Imagem: Divulgação

Já no remake lançado em 2001, que conta no elenco com os atores Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter e Tim Roth, a história toda se assemelha bastante. O que não agradou os fãs da versão original foi justamente a mudança do final.

Dessa vez, os astronautas conseguem regressar a Terra, mas ao aterrissarem, eles dão de cara com a estátua de Abraham Lincoln em Washington, capital dos Estados Unidos. O presidente, porém, está com o rosto de um macaco, ou seja, o planeta foi dominado pelos chimpanzés.