Lucas acredita que Davi e Isabelle se afastarão: 'Movimentando diferente'

Leidy, então, acrescentou sobre Davi. "Vamos ver, acho que o jogo mudou um pouco lá fora. Vamos ver".

Lucas analisou o jogo do baiano. "Ele tá se movimentando diferente. Agora ele e Cunhã vão fazer assim [movimento de distanciamento]. Não que eles vão odiar, se votar".

Leidy ainda acrescentou que conversou com Alane sobre uma aproximação de Isabelle com os Gnomos e que ela dificilmente votaria com os Fadas. "Davi anda com vocês, ela anda com vocês? Não tem nada a ver uma coisa com a outra".

