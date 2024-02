Premonição? Davi sonha que deixa BBB 24 e Isabelle fica com 'jogo na mão'

No sonho, conta Davi, o brother deixava o programa e era encaminhado para um corredor, onde via alguns participantes dentro do reality. Dentre os participantes estava Isabelle, que usava um vestido vermelho.

O brother disse que, no sonho, era orientado por uma pessoa de preto, provavelmente da produção do reality, que dizia que Isabelle estava "com o jogo na mão".

