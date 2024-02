Alane e Bia têm que desvincular suas narrativas da Fernanda no BBB, diz Yas

Yas Fiorelo pensa que tanto Bia quanto Alane, 24, precisam cortar a dependência narrativa que têm de Fernanda dentro do BBB. "Elas estão ali em narrativas paralelas com a Fernanda. Precisam dela para ter o que fazer, o que falar, em termos de briga, de intriga. Isso é chato, porque, se a Fernanda sair amanhã, acabou o enredo delas."

Leão concordou com Yas. Ele traçou um paralelo da dinâmica entre as três sisters com a que vinha sendo vivenciada por Davi Brito, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. "Quando a Waness/a e a Yasmin pararam de brigar com o Davi, a força dele [no jogo] diminuiu. A Mani, esposa do Davi, disse [em entrevista] que ele é como uma massa de bolo: quanto mais bate, mais cresce. Como pararam um pouco de bater, pararam de crescer."

Bia falha ao tentar se humanizar e sofre de falta de conteúdo no BBB 24

Leão Lobo pensa que Beatriz precisa com urgência de um recálculo de rota. "A Bia não tem muito conteúdo. Só fica nesses jargões, mas não mostra [a que veio]. A Fernanda ganhou espaço contando como virou confeiteira, as dificuldades por que passou... Todos temos uma história, todos tivemos perrengues na vida, mas a Bia não coloca muito isso."

Para o jornalista, a ex-camelô precisa enfatizar sua trajetória pré-programa a fim de despertar a empatia do público e angariar torcida. "É como se todos já soubéssemos da vida dela. Precisa ter mais conteúdo humano, para a gente torcer por ela."