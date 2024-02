MC Bin Laden avalia prova 'gordofóbica' no BBB 24: 'Não era pra nós'

MC Bin Laden, em dupla com Lucas, foi o primeiro a ser eliminado do desafio, com apenas 3 minutos de prova. Cinco minutos depois, Raquele e Michel foram os eliminados.

Parte do público julgou a prova como "imprópria" para pessoas gordas. "Pelo amor de Deus! Prova gordofóbica? O mundo acabou e não comunicaram", disse uma internauta no X, antigo Twitter.

Hoje (23), MC Bin Laden disse que a prova realmente não era para pessoas com seu tipo de corpo. "Eu e o Buda [Lucas] somos pesados. Para nós, é pior", disse para Isabelle.

O cantor ainda conversou com a sister sobre as possibilidades de ele continuar na prova, mas chegaram à conclusão de que Bin não conseguiria nem se fizesse dupla com uma pessoa mais leve, pois ela não se seguraria a ele.

"Não era para nós essa prova mesmo", concluiu.