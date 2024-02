Decisão por liderança será crucial para Isabelle e Beatriz: quem merece?

Vencedoras da Prova do Líder de ontem (22) no BBB 24 (Globo), Isabelle e Beatriz precisarão decidir quem ficará com os poderes do Líder na semana e, consequentemente, se posicionar no jogo.

No Central Splash de hoje (23), Chico Barney disse que essa é uma ótima chance de Isabelle abrir seu jogo, ainda desconhecido tanto para os brothers da casa, quanto para os espectadores.