Michel teme Paredão e aliada opina: 'Acho que você tem mais torcida'

Raquele indicou: "Se eu tiver torcida aí fora, impossível alguém votar contra. Não tem como".

Giovanna opinou: "Eu acho que você tem mais torcida do que Lucas". Após Michel questionar e falar da história do rival, a aliada concluiu: "História é lá fora. As pessoas vão julgar você pelo que você é aqui dentro. Não vem com essa de história, que história bonita todo mundo tem".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o mais odiado pelo público? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

