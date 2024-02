Rodriguinho diz que sister votou em Wanessa e ela reage: 'Decepção'

O assunto era as opções de voto. Rodriguinho disse saber quem seriam as opções de Wanessa. "Eu sei quem são as três, agora que você falou, eu sei quem são. Giovanna, Bin e Cunhã".

Wanessa negou que votaria em Cunhã agora e Rodriguinho apontou. "Mas ela votou em você dessa vez, agora".

Agora fiquei com uma orelha em pé, se te falaram que foi ela. Porque, pra mim, não seria ela. Wanessa

"Pra mim foram elas duas que votaram em você. Eu sempre ouvi isso, Giovanna e Cunhã votaram na Wanessa", disse Rodriguinho.

Wanessa reagiu ao possível voto. "Se for ela vai ser uma decepção gigantesca".

Na formação do nono Paredão, Isabelle votou em Matteus e Giovanna realmente votou em Wanessa.