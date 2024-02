Beatriz conta ter recebido chamada de atenção da produção e explica motivo

Enquanto os participantes da Xepa aproveitavam as comidas recebidas antes da Festa da Líder no BBB 24 (Globo), Beatriz contou ter sido chamada atenção pela produção do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto os brothers comiam, Leidy perguntou onde estava Alane.