Pitel dá coração partido a aliado após falar com Davi: 'Vocês estão vendo?'

Giovanna Pitel conversou com Davi na festa de ontem (21) do BBB 24 (Globo) e acabou incomodando seu aliado, Rodriguinho. Hoje (22), ela comentou sobre a reação do brother.

O que aconteceu

Na festa de ontem (21), Davi foi conversar com Pitel e os dois falaram sobre suas vidas. O brother chegou beijar o rosto da sister, o que não agradou Rodriguinho. Ainda na festa, Pitel desabafou com Michel e Raquele sobre a reação do aliado: "Está com raiva de mim".