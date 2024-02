Deniziane fortalece 'maldição do primeiro Líder' do BBB ao ser eliminada

Alguns dos primeiros Líderes chegaram à final. Foi o caso de Vivian (BBB 17) e Elane (BBB 3) — que foram vice-campeãs — e Bruna Griphao (BBB 23) e Douglas Silva (BBB 22), que conquistaram o terceiro lugar.

Deniziane acumula "maldições" do BBB. Além de reforçar a "maldição do primeiro Líder", a fisioterapeuta também foi vítima da "maldição do rosa" e da "maldição do casal". A situação foi até repercutida pelos espectadores no X (antigo Twitter).

Gente a maldição do primeiro líder continua on também né kkkk

Quem ganha a primeira liderança não ganha o programa! ? Ana Carolina (@anacarolinap06) February 21, 2024