Alvo de ataques e provocada por sogra: quem é a esposa de Davi, do BBB 24?

Que as pessoas entendam que as mulheres já lutaram tanto para adquirir os seus direitos, todo dia lutamos para não sermos mortas, para não sermos ofendidas na rua... A gente ainda tem que provar para o mundo que estar com um homem mais novo é normal (...) A idade não defini ninguém, o que define é o caráter. A sociedade cobra muito das mulheres, se fosse um homem mais velho com uma mulher mais jovem, não teria tanta repercussão e nem seria atacado desta forma. Por que uma mulher não pode estar com um homem mais jovem? Porque não?.

Mani Reggo

Eu não sou só a mulher mais velha de Davi como muitas pessoas me rotulam por aí. O fato de você ser negra, pobre, tudo isso interfere. A classe social que você está também potencializa isso porque se eu fosse uma mulher branca, rica, as pessoas não estariam falando dessa forma. Escutar o tempo todo que você é velha, e outros preconceitos também, que está acima do peso, que tem que ter aquele padrão (de corpo).

Em entrevista ao podcast PodZé, da BNewsTV, a esposa do brother afirmou que não tem ciúmes de Isabelle. Mani ainda revelou que propôs ao marido que ele entrasse no programa solteiro, mas Davi chegou a chorar com a sugestão e garantiu que "entraria casado e sairia casado".