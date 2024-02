BBB 24: 'Não acho que mereço esse hate todo', declara Fernanda

Fernanda desabafou com Rodriguinho sobre a convivência com os outros brothers na casa do BBB 24 (Globo) e disse que não vê motivo para ser tratada como um "monstro".

O que aconteceu

Na conversa, Fernanda afirmou que não entende porque recebe tanto "hate" dos outros participantes: "Fiquei mal porque eram mais de 10 pessoas mostrando, olhando, me encarando. Me fazendo acreditar que eu não presto. Foi assim que eu me senti."