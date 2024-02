Chatice das fadas e pé no Matteus derrubaram Deniziane, diz Leão Lobo

O término com Matteus também não ajudou Deniziane. "A melhor coisa dela foi o relacionamento com o Alegrete. O que atrapalhou um pouco foi ela desfazer o relacionamento, mas na minha opinião não foi o mesmo nível. O que atrapalhou mais foi ela ser unida com as fadinhas."

Dieguinho avalia que, com a eliminação da sister, Matteus pode aparecer mais no jogo. "Matteus está com caminho livre para voltar para a competição. Até então estava apaixonadinho, só queria ficar de agarra-agarra nas festas."

