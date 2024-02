'Romance' com Matteus e bronca em Davi: Deniziane é eliminada do BBB 24

Procedimento no bumbum. Em seu vídeo de apresentação, Deniziane contou que fez uma remodelação glútea — para deixar o bumbum "mais redondinho".

Ficada com famoso. Vencedora da primeira liderança do programa após uma prova de resistência, revelou que já ficou com um famoso. No entanto, não disse seu nome e pontuou seu medo de que a informação vazasse.

Caso com traficante internacional. Ela contou do caso em um vídeo de 2023 no TikTok, que viralizou com a sua participação no BBB 24. Nele, afirmou que o conheceu no Instagram e se apaixonou.

Fama antes do BBB. A sister participou de um videoclipe de Léo Santana em 2015, sendo figurante em "O Que Elas Gostam".

Certeira no Paredão. A fisioterapeuta foi a única a indicar alguém para o Paredão e eliminar. Ela indicou Maycon, que foi o primeiro a deixar a competição.

Ajuda para Vanessa Lopes. Antes de a tiktoker apertar o botão e desistir do programa, Deniziane pediu a intervenção da produção e foi advertida por isso.