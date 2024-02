Michel, o Anjo, colocou Lucas Henrique no 9º Paredão

Michel, o Anjo da semana no BBB 24 (Globo) teve uma missão diferente hoje (18). Ao invés de imunizar uma pessoa, ele — que estava imune, precisou indicar ao Paredão. Lucas Henrique foi a sua escolha.

O que aconteceu?

"Você me pegou de surpresa", brincou o anjo ao saber que indicaria uma pessoa. Ele relembrou de uma conversa na piscina com Lucas: "É um jogo que eu estou com dúvidas."