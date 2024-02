Parcial do UOL elege mais odiado após a eliminação de Deniziane

Davi, Fernanda e Rodriguinho se destacaram na lista de odiados. Os participantes contabilizaram 17,64%, 17,45% e 17,25% dos votos, respectivamente.

Por outro lado, Pitel e Isabelle foram as menos votadas e ficaram no final do ranking. Enquanto a assistente social recebeu 0,46% dos votos, "cunhã" somou 0,33% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o mais odiado pelo público? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

