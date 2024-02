Mundo dos doces: que horas começa a Festa do Líder de Raquele?

Raquele terá sua Festa do Líder no BBB 24 (Globo) após a eliminação de Deniziane. Saiba mais detalhes sobre o evento, com temática de "mundo dos doces".

O que aconteceu

O "fantástico mundo dos doces" será o tema da festa de liderança. Conforme o Gshow, a festança representará a profissão da sister e contará com uma decoração em tonalidade pastel.