Parcial final de Enquete UOL mostra reação de sister no 9º Paredão do BBB

Poucas horas antes da eliminação de hoje (20) no BBB 24 (Globo), Fernanda continua reagindo e diminuindo sua porcentagem para ser eliminada, segundo parcial de enquete UOL.

O que diz a enquete

Fernanda disputa a preferência do público com Deniziane e Matteus. Na última atualização, às 22h30min, a confeiteira tinha 65,10% dos votos para ser eliminada — liderando a enquete, mas com uma porcentagem menor do que os 72% que já atingiu.