BBB 24 vai flopar? Fernanda é superestimada e sucesso não depende dela!

Bárbara Saryne refutou a tese de que Fernanda não poderia ser responsabilizada pelo impacto de uma eventual saída dela sobre o game. "Se a Fernanda sair, não é só culpa do público. É culpa dela também, da forma como ela escolheu jogar. Todos entram com a mesma chance de conquistar o público, e aí você escolhe o seu jogo lá dentro."

Bárbara defende que a própria sister também se prejudica perante a audiência com diversas atitudes - ou falta delas - que têm dentro da casa. "Se a Fernanda é tão necessária [para o jogo], por que é que tem tanta gente querendo que ela saia? Tem culpa da Fernanda nisso também. O fato de ela ficar muito no quarto é uma crítica que eu leio muito sobre ela."

Bárbara: Fernanda mostra-se coerente em conselho a Pitel sobre Rodriguinho

Fernanda, 32, aconselhou Pitel, 24, a respeito do futuro desta no BBB 24 (Globo) caso a primeira seja eliminada nesta terça-feira (20). A confeiteira disse que, se essa previsão se confirmar, Pitel deve deixar de trocar a aliança de jogo com Rodriguinho, 46, por outra com o Puxadinho.

Bárbara Saryne entende que a confeiteira deu um conselho bastante valioso à assistente social. "A visão da Fernanda acaba sendo bem coerente. Se os três estão seguindo juntos nessa aliança, a saída da Fernanda é uma resposta ao jogo dos três, não só ao dela. Se a Pitel faz esse movimento de se afastar do Rodriguinho e jogar com outras pessoas, tem mais chance de crescer no jogo."