Hickmann rebate acusações de ex: 'Tenta criar novos fatos para tumultuar'

No último final de semana, devido à falha de sinal na operadora de celular utilizada pela criança, foi disponibilizado outro aparelho para que ele pudesse contatar o pai. Entretanto, como forma de punição e retaliação, Alexandre Correa se negou a atender e a responder o contato telefônico do filho.

Procurada por Splash, a defesa de Alexandre Correa enviou uma nota sobre a resposta de Ana Hickmann. Por meio de seu advogado, Enio Martins Murad, é dito que a apresentadora "mente o tempo todo". Abaixo, leia a nota enviada pela defesa, que pediu a Splash que a publicasse de maneira integral.

Provas tem ser examinado pela justiça. Ana já está respondendo 2 processos por falsificação de documentos. E também sendo investigada por empresa laranja. E esse novo fake news da apresentadora terá exatamente o mesmo destino. Assim como ela enganou o Brasil quanto a ser amante do Edu Guedes continua mentindo para o Brasil. E mesmo sem provas acusando o marido por 100 dias ainda a imprensa de atenção a essa senhora. O inquérito de Itu foi extinto e o Deic em SP passou investigar ela. Hoje Ana é Ré por alienação parental, investigada por falsificação de documentos três vezes. Além disso junto com a Record foram processados por Alezinho e o Pai por crimes contra a criança . Além disso investigada por ter armado um simulacro dia 13 para tentar prender o marido pela terceira vez. É caso de médico. Não é tema só para justiça mais. Como se tudo isso não bastasse ele é proprietário de 50% por cento de todos os bens e empresas.

Enio Martins Murad, advogado de Alexandre Correa, em nota enviada a Splash

O que aconteceu

A defesa de Correa alega que Hickmann levou o filho para um lugar isolado, com Edu Guedes. Nos documentos, Edu Guedes é chamado de "namorado" da apresentadora. A intenção, segundo Correa, seria manter o menino sem comunicação com o pai.

A única maneira de comunicação do pai com o filho seria por meio do celular de Edu Guedes, segundo a defesa de Correa. O ato é considerado pelo advogado como um "constrangimento ilegal". A defesa afirma também que o suposto casal (Hickmann e Edu) tenta impedir a convivência entre Correa e Alezinho.