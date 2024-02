Ana Hickmann diz que Ale Correa descumpriu medida protetiva; defesa nega

A assessoria de Ana Hickmann, 42, afirmou que Alexandre Correa, 52, descumpriu a medida protetiva. A defesa do empresário nega.

O que aconteceu

Alexandre Correa teria permanecido por mais de 45 minutos em frente ao condomínio em que a apresentadora mora na última terça (13). Segundo a assessoria de Ana, o empresário teria permanecido lá após finalizar o encontro com o filho. "Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador."

O texto ressalta que Alexandre está proibido de se aproximar de Ana desde novembro de 2023 após cometer violência doméstica. "Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física.'"