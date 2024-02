Ex de Ana Hickmann pede prisão de Edu Guedes e multa de R$ 500 mil

O que aconteceu

A defesa de Correa alega que Hickmann levou o filho para um lugar isolado, com Edu Guedes. Nos documentos, Edu Guedes é chamado de "namorado" da apresentadora. A intenção, segundo Correa, seria manter o menino sem comunicação com o pai.

A única maneira de comunicação do pai com o filho seria por meio do celular de Edu Guedes, segundo a defesa de Correa. O ato é considerado pelo advogado como um "constrangimento ilegal". A defesa afirma também que o suposto casal (Hickmann e Edu) tenta impedir a convivência entre Correa e Alezinho.

Os documentos também pedem a proibição da convivência de Alezinho com Edu Guedes. O argumento da defesa é que o chef estaria usando o menino para prejudicar Alexandre Correa.

O pedido de Correa à Justiça ocorre depois que Ana Hickmann acusou o ex-marido de não ter cumprido a medida protetiva ao devolver Alezinho, no dia 13 de fevereiro. Correa teria permanecido por mais de 45 minutos em frente ao condomínio em que a apresentadora mora. Segundo a assessoria de Ana, o empresário teria permanecido lá após finalizar o encontro com o filho. "Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador." A defesa de Correa negou o descumprimento de medida protetiva.

Procurados, Ana Hickmann e Edu Guedes não se pronunciaram. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.