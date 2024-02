Ana Hickmann acusa ex de constranger filho ao indicá-lo como testemunha

Ana Hickmann acusa o ex, Alexandre Correa, de constranger o filho de 9 anos do casal ao indicá-lo como uma das testemunhas a seu favor no processo de violência doméstica.

O que aconteceu

Alexandre indicou o filho, Alezinho, para depor a seu favor no processo. "A apresentadora está com medo de seu filho ser ouvido pela Justiça pois ele sabe que a mãe está mentindo sobre a suposta agressão e tudo mais", diz a defesa do empresário.

Ana Hickmann afirma que o menino não presenciou a agressão que é o centro do processo. Segundo o boletim de ocorrência registrado em 11 de novembro, Alezinho viu os pais brigando e se assustou com o tom de voz dos dois. No entanto, a agressão física só aconteceu depois que a criança saiu do local: Alexandre pressionou Ana contra a parede, a ameaçou e em seguida fechou uma porta de correr no braço da apresentadora.