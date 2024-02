Brothers organizam desfile contra falas machistas e Yasmin chora

"Tô vencendo minha vergonha para estar aqui também", afirmou Bin Laden. "Tô aprendendo junto com eles e tô me sentindo representado".

Yasmin caiu no choro com o desfile. "Em quem eu vou votar agora? Eu amo todos vocês", disse a modelo, que foi recebida por um abraço em grupo dos brothers, aos gritos de "gostosa".

A modelo ainda citou que é muito insegura, já teve anorexia e tem sofrido com compulsão alimentar dentro do reality show. "Eu não aguento mais ouvir falarem do meu corpo e isso me definir", disse.

Se esse cara realmente falou isso de mim, Nizam, vai tomar do seu c* Yasmin Brunet

Mais tarde, para Lucas, Yasmin confessou que sente muita pressão por "ser padrão" e não poder reclamar de seu corpo por causa disso. "Me incomoda muito quando falam do meu corpo, porque desde pequena tenho questões com isso", disse.