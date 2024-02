Rodriguinho diz que Davi não cortará mais seu cabelo: 'Ligou o modo Bia'

Lucas e Bin Laden, que ouviam o cantor no Quarto Gnomo, concordaram.

Rodriguinho ainda disse que Davi "mudou" após voltar do Paredão.

"Ele ligou o 'modo Bia'", avisou, aos risos, se referindo ao baiano estar "fazendo propaganda" das marcas no BBB. "Toda hora quer fazer merchan".

Juntos, os três brothers também comentaram sobre a "briga do limão" envolvendo Davi e Deniziane, e questionaram sobre o brother "não comer carne".

"Que loucura é essa de que não come carne?", perguntou Rodriguinho. "A Giovanna não brigou com ele por causa de hambúrguer? Que ela queria comer hambúrguer e tinham quatro no prato dele".

"Na primeira semana ele não comeu, cara?", acrescentou MC Bin Laden. "É jogo, tudo dele é jogo. Tá metendo o louco para comer mais ovo só".